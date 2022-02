Harga Minyak Naik karena Tensi Rusia-Ukraina Tetap Tinggi

Kamis, 17 Februari 2022 | 06:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada Rabu (16/2/2022) karena investor mempertimbangkan pernyataan yang bertentangan tentang penarikan beberapa pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina di tengah ketatnya pasokan minyak global dan pulihnya permintaan bahan bakar.

Minyak mentah Brent naik 1,6% menjadi US$ 94,81 per barel. Sebelumnya turun 3,3% setelah Rusia mengumumkan penarikan sebagian pasukannya dari Ukraina. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS menguat 1,7% jadi US$ 93,66 per barel, setelah Selasa (15/2/2022) terpangkas 3,6%.

Kedua harga minyak acuan ini mencapai tertinggi sejak September 2014 pada Senin (14/2/2022), dengan Brent menyentuh US$ 96,78 dan WTI mencapai US$ 95,82. Harga Brent melonjak 50% sepanjang 2021, sementara WTI melonjak 60% karena pemulihan permintaan global dari pandemi yang menekan pasokan.

Moskow mengumumkan penarikan sebagian pasukan dari perbatasan Ukraina. Namun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Rabu mengatakan bahwa aliansi tersebut tidak melihat adanya de-eskalasi. Justru Rusia melanjutkan pembangunan militernya. “Risiko invasi skala penuh sedikit berkurang. Tetapi kami tidak mungkin keluar dari status quo saat ini,” kata Kepala Analis Komoditas SEB Bjarne Schieldrop, di Oslo.

Di luar ketegangan Ukraina, pasar minyak tetap ketat dan harga masih bisa bergerak menuju US$ 100 per barel. “Pasar tetap ketat dan harga dalam tren naik sebelum eskalasi. Melemahnya ketegangan mungkin hanya menunda kenaikan ke US$ 100,” kata analis OANDA, Craig Erlam.

Investor sedang menunggu data persediaan minyak mingguan AS dari Administrasi Informasi Energi. Persediaan minyak mentah dan sulingan AS bisa turun 1,5 juta menjadi 1,6 juta barel pekan lalu, dalam jajak pendapat Reuters.

Data American Petroleum Institute menunjukkan penurunan stok minyak mentah, bensin dan sulingan minggu lalu, menurut sumber pasar pada Selasa.

Sumber: CNBC