Harga Emas Naik karena Kekhawatiran Ukraina Muncul Lagi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Rabu (16/2/2022) setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan Rusia masih mengumpulkan pasukan di perbatasan Ukraina.

Harga emas di pasar spot naik 0,9% menjadi US$1.869,56 dibandingkan Selasa (15/2/2022) yang mencapai level tertinggi sejak Juni 2021 di US$ 1.879 per ons. Sementara emas berjangka AS turun 0,8% pada US$ 1.871,50.

"Emas menarik banyak investor yang mencari perlindungan karena mereka menyadari bahwa tidak akan ada resolusi cepat untuk situasi (Rusia-Ukraina) ini," kata analis pasar di broker OANDA, Edward Moya.

“Emas berada dalam tren menguat. Namun akan memiliki beberapa momen di mana ia akan dijual karena ekspektasi pengetatan Fed lebih agresif."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu mengatakan bahwa Rusia telah memindahkan unit-unit penting lebih dekat ke perbatasan Ukraina, meskipun Moskow bersikeras menyatakan telah mundur dari perbatasan.

Meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS membebani sentimen di pasar keuangan. Hal ini mendorong investor mencari tempat berlindung yang aman seperti emas.

The Fed akan memulai siklus pengetatannya pada Maret dengan kenaikan 25 basis poin suku bunga acuan, demikian jajak pendapat Reuters.

"Begitu The Fed mulai menaikkan suku bunga dan jika lebih cepat dari yang diharapkan, Anda akan melihat harga emas turun, tapi saya tidak melihat keruntuhan," kata Bernard Dahdah, seorang analis di Natixis.

Naiknya suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara data Rabu menunjukkan penjualan ritel AS rebound tajam pada Januari, tetapi harga barang yang tinggi dapat menumpulkan dampak pertumbuhan ekonomi kuartal ini.

