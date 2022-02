IHSG Menguat Terbatas, Cermati SRTG, MSIN, AMAR

Kamis, 17 Februari 2022 | 08:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan menguat di tengah sentimen negatif global.

"Untuk hari ini, indeks acuan masih memiliki peluang untuk menguat terbatas," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Kamis (17/2/2022).

Dia mengatakan investor global merespons rilis notulen rapat the Federal Reserve (the Fed) tidak memberikan indikasi rencana kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari perkiraan. Sementara itu, data penjualan ritel AS tercatat naik 3,8% pada Januari lalu, melebihi ekspektasi konsensus di level 2,1%.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 6.800 - 6.900.

Bursa AS Wall Street bervariasi (mixed) Rabu (16/2/2022) karena investor memantau pembaruan terbaru dari Federal Reserve (the Fed) dan status pembangunan militer Rusia di dekat Ukraina. S&P 500 naik tipis 0,1% menjadi 4.475,01, Dow Jones Industrial Average melemah 50 poin jadi 34.934,27 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,1% menjadi 14.124,10.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Rabu (16/2/2022) menguat 0,63% ke 6.850,2. Sebanyak 25,13 miliar lembar saham senilai Rp 12,11 triliun ditransaksikan hari ini. Sebanyak 329 saham menguat, 195 melemah, dan 155 stagnan. Kapitalisasi IHSG sebesar Rp 8.663,3 triliun.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Indo Puerco Pratama Tbk (IPPE)

Buy target 545.

2. PT MNC Studio Inernational Tbk (MSIN)

Buy target 6.900.

3. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)

Buy target 2.930.

4. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR).

Buy target 545.

5. PT Saratoga Investama Tbk (SRTG)

Buy target 3.120.

