Tingkatkan Layanan Investor, BNI Sekuritas Hadirkan New BIONS

Jakarta, Beritasatu.com— PT BNI Sekuritas (BNIS) menghadirkan platform online trading dengan nama New BIONS. Platform investasi ini meyajikan inovasi user experience (UX) yang menyajikan desain user interface (UI) baru, untuk memudahkan nasabah BNIS dalam berinvestasi di pasar modal. UX/UI pada New BIONS dirancang lebih mudah dan sistematis, disusun berdasarkan kategori produk investasi, serta memiliki penampilan identik untuk berbagai device. Hal ini akan memudahkan nasabah dalam menggunakan New BIONS di kedua platform tersebut.

Direktur Utama BNI Sekuritas Agung Prabowo mengatakan, New BIONS menawarkan varian investasi produk pasar modal yang beragam dan lengkap dalam satu platform online trading. Layanan transaksi saham dilengkapi dengan fitur chart pergerakan harga saham yang lebih komprehensif dan fitur IPO saham yang juga telah terhubung dengan sistem e-IPO Bursa Efek Indonesia, serta layanan pemesanan berbagai produk reksa dana.

Perlu diketahui, New BIONS merupakan kerja sama BNI Sekuritas dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), New BIONS merupakan satu-satunya platform online trading di Indonesia yang menyediakan layanan transaksi Efek Beragunan Asset (EBA) Ritel. “Sebagai pelengkap untuk transaksi saham bagi nasabahnya, New BIONS juga menyediakan layanan produk Gadai Saham, bekerja sama dengan PT Pegadaian,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2).

Di samping itu, BNI Sekuritas juga meluncurkan sistem regitrasi pembukaan rekening efek secara digital dengan implementasi sistem e-KYC melalui biometric. Melalui registrasi pembukaan rekening secara digital dengan sistem e-KYC yang lebih komprehensif, proses onboarding di BNIS menjadi lebih cepat dan mudah.

Selain itu, sistem registrasi pembukaan rekening digital BNI Sekuritas juga dilengkapi dengan fasilitas teknologi OCR (Optical Character Recognition), dimana data calon nasabah akan terisi secara otomatis, sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas diri calon nasabah.

Sebagai informasi, anak usaha PT BNI Sekuritas (BNIS) yakni BNI Securities Pte. Ltd (BSPL) telah resmi memperoleh persetujuan operasi dari Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk menjalankan bisnis layanan pasar modal Singapura. Ijin operasi ini diraih pada 8 September 2021. Dengan adanya izin operasi BSPL, maka BNI Sekuritas dapat menjalankan kegiatan layanan pasar modalnya di Singapura, baik pada bisnis fixed income brokerage, equity brokerage maupun underwriting melalui BSPL.

