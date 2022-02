Ini Penyebab Laju Bitcoin Cenderung Stagnan Sepekan Terakhir

Kamis, 17 Februari 2022 | 13:23 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah mengalami tren kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, Bitcoin (BTC) telah memasuki rentang konsolidasi yang sempit. Bitcoin bergerak stabil direntang US$ 42.500 (sekitar Rp 606 juta) dan US$ 46.000 (sekitar Rp 656 juta) selama sepekan terakhir.

Momentum Bitcoin tampak cukup kuat untuk saat ini. US$ 46.000 (sekitar Rp 606 juta) menjadi level resistance pertama yang perlu dilampaui. Level resistance selanjutnya ada di kisaran US$ 50.000 (sekitar Rp 713 juta) dan US$ 52.000 (sekitar Rp 741 juta). Bitcoin perlu menguji kedua rata-rata pergerakan 200 harian ini dan juga level US$ 52.000 (sekitar Rp 713 juta), yang sebelumnya sempat menjadi level resistance yang kuat.

Jika harga bergerak ke bawah, maka US$ 42.500 (sekitar Rp 606 juta) telah menjadi support yang kuat selama sepekan terakhir. Jika breakout terjadi di bawah level ini, maka harga kemungkinan akan kembali ke level US$ 30.000an (sekitar Rp 427 juta).

BACA JUGA Berapa Harga Bitcoin Saat Pertama Kali Diciptakan?

Mengenai pergerakan pasar di minggu ketiga Februari 2022, Country Manager Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas mengatakan, sejauh ini, Bitcoin masih menunjukkan volatilitas yang rendah, dan diperdagangkan di rentang konsolidasi yang sempit, yakni US$42.000-46.000 (sekitar Rp 599-656 juta). Pergerakan harga yang cenderung melambat ini kemungkinan disebabkan oleh faktor isu konflik antara Rusia dan Ukraina yang kian memanas.

Akibatnya, investor menjadi ragu untuk menentukan langkah mereka di pasar kripto. Sentimen serupa juga tercermin di Indeks Fear & Greed dimana indeks tersebut kembali menunjukkan level Fear.

"Jika BTC mampu menembus resistance level terkuatnya di kisaran US$ 46.000 (sekitar Rp 656 juta), maka tidak menutup kemungkinan volume perdagangan di pasar akan meningkat dan altcoin akan mulai bergerak naik,” kata Jay dalam risetnya, Kamis (17/2/2022).

BACA JUGA Duh! Aksi Profit Taking Runtuhkan Harga Bitcoin Cs

Di sisi lain, volatilitas Bitcoin masih terpantau rendah, dan terkonsolidasi di rentangan yang sempit. Saat laporan ini ditulis, Bitcoin tengah diperdagangkan di kisaran US$ 44.000 (sekitar Rp 627 juta).

Meskipun tidak ada pergerakan harga yang signifikan, berita terkait kripto telah banyak diperbincangkan. Dalam sepekan terakhir, berita ekonomi makro kembali menjadi topik hangat dimana angka inflasi di AS terus meningkat sebagai dampak ketakutan geopolitik akibat situasi tegang Rusia-Ukraina.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily