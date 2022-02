Tantangan CEO Lebih Berat di Tengah Pandemi dan Multidisrupsi

Kamis, 17 Februari 2022 | 16:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah multidisrupsi saat ini, tugas seorang Chief Executive Officer (CEO) menjadi tantangan tersendiri. CEO harus memahami situasi pasar dan perekonomian yang belum stabil dan banyak perubahan. Tantangan tidak hanya internal perusahaan, tapi lingkungan eksternal, seperti pandemi Covid-19 dan digitalisasi.

Untuk itulah, SWA memotret kiprah para CEO di Indonesia. Tahun ini, SWA bekerja sama dengan Dunamis Organization Services dan Swanetwork menggelar “Indonesia Best CEO 2021”. Selain memberikan awarding, diadakan juga webinar bertema "Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era; Great Lesson from Indonesia Best CEO 2021" belum lama ini.

SWA dan Dunamis Organization melakukan survei untuk memilih CEO-CEO terbaik di Indonesia. Untuk menentukan skor setiap CEO, diajukan sejumlah pertanyaan kepada karyawan di perusahaan tempat CEO memimpin. Yang dijadikan responden survei ialah karyawan dengan jabatan 3-4 layer di bawah CEO.

“Dari sisi parameter penilaian, untuk memilih CEO terbaik, digunakan konsep leadership yang dikembangkan oleh Franklin Covey, yaitu The 4 Essential Roles of Leadership, sebelumnya menggunakan konsep Four Roles of Leadership,” ujar Group Chief Editor SWA Kemal Effendi Gani, dalam keterangan resminya di Jakarta Kamis (17/2/2022).

Adapun The 4 Essential Roles of Leadership yang dimaksud mencakup kemampuan CEO dalam inspire trust (bagaimana membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaan survive), create vision (kemampuan mengkreasikan tujuan), execute strategy (kemampuan mengeksekusi strategi), dan coach potential (kemampuan menempatkan orang-orang yang tepat di organisasi dan memberi kesempatan karyawan untuk berkontribusi).

Pakar Manajemen SDM dari Dunamis, Tommy Sudjarwadi menyebut potret kepemimpinan para Best CEO ini adalah simulasi yang tepat untuk melihat bagaimana CEO memimpin di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity)

Tahun ini ada 23 CEO dari 23 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi kriteria untuk mengikuti tahap berikutnya, yakni proses survei, ada 22 CEO. Dari 22 CEO tersebut, kemudian dilakukan penilaian dan scoring sesuai dengan parameter survei.

Ada 15 pemenang di tahun ini, di antaranya adalah Andhy Irawan (CEO Dafam Hotel Managemenet), Mohammad Mirdal Akib (CEO Media Group), Stanley S. Atmadja (CEO PT Mandiri Utama Finance), Rahmad Pribadi (CEO Pupuk Kaltim), Mart Polman (CEO Lamudi.co.id), William Sabandar (CEO MRT Jakarta) dan Connie Ang (CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia).

CEO Lamudi.co.id, Mart Polman mengatakan sebagai penyedia layanan terintegrasi dalam pencarian properti, Lamudi mendukung terciptanya ekosistem properti digital nasional dengan memberikan cara mudah dalam pencarian, pemasaran, penjualan, dan pendanaan properti. "Dalam mewujudkan visi ini, kami berupaya meningkatkan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan properti nasional," jelas dia.

