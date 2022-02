Sistem Kerja eFishery Dorong Pembangunan di Daerah

Kamis, 17 Februari 2022 | 22:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bandung, Beritasatu.com - Sistem kerja perusahaan aquaculture intelligence, eFishery WFA (work from anywhere) di mana karyawan bisa bekerja di kampungnya mendorong pembangunan di daerah. Hal sejalan dengan rencana eFishery untuk memiliki 2.000 karyawan pada akhir 2022 dari saat ini 1.000 orang.

“Perekrutan karyawan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, kami mengajak karyawan eFishery bergabung bersama membangun Indonesia di sektor akuakultur. Saat ini, sistem bekerja di eFishery adalah work from anywhere di mana karyawan kami dipersilakan untuk pulang kampung sehingga bisa ikut membangun daerahnya melalui teknologi digital eFishery,” kata Co-founder dan Chief of Internal Operations Officer eFishery, Chrisna Aditya dalam keterangan tertulisnya Kamis (17/2/2022).

Sistem kerja WFA, kata Chrisna akan menjadi pendorong untuk pembangunan ekonomi daerah. “Kami mengajak talenta muda dan berpengalaman kembali ke daerahnya, bangun desanya, berikan dampak nyata pada perekonomian Indonesia terutama di sektor akuakultur. Harapannya dalam beberapa tahun mendatang kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara produsen akuakultur terbesar di dunia,” lanjut Chrisna.

Chrisna menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak potensi pembudidaya yang belum terjangkau eFishery. Meski sejak didirikan pada 2013, ribuan smart feeders telah digunakan dan melayani 40.000 pembudidaya dari 24 provinsi di Indonesia, eFishery berencana menggandeng 1 juta pembudidaya dalam waktu 3-5 tahun ke depan.

Chrisna mengatakan dalam fasilitas karyawan yang ikut dalam program WFA atau pulang kampung tidak ada perbedaan dengan karyawan yang bekerja di kota besar terutama ibu kota. Dalam perekrutan karyawan ini, eFishery juga ingin menciptakan fleksibilitas dan membangun keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan bisnis tidak hanya secara eksternal, tetapi terlihat dari internal eFishery.

eFishery menyediakan platform teknologi untuk akuakultur terintegrasi, mulai internet of things (IoT) hardware, software, hingga ke marketplace.

