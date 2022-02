Harga Minyak Mentah Turun Berkat Kesepakatan Nuklir Iran

Jumat, 18 Februari 2022 | 07:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun 2% pada hari Kamis (17/2/2022). Kesepakatan nuklir dengan Iran memasuki tahap akhir, tetapi penurunan dibatasi oleh ketegangan yang meningkat antara eksportir energi utama Rusia dan Barat atas Ukraina.

Minyak mentah Brent turun 2% menjadi $92,87 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 1,44% lebih rendah pada $91,76 per barel.

“Pasar minyak terkunci dalam tarik ulur antara pencabutan sanksi Iran dan ketegangan Rusia-Ukraina,” kata Stephen Brennock dari broker PVM Oil.

BACA JUGA Harga Minyak Naik karena Tensi Rusia-Ukraina Tetap Tinggi

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pada hari Rabu, Amerika Serikat berada di "tengah-tengah tahap paling akhir" dari pembicaraan tidak langsung dengan Iran, yang bertujuan untuk menyelamatkan kesepakatan 2015 yang membatasi kegiatan nuklir Teheran.

Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah mengadakan pembicaraan tentang melanjutkan impor minyak mentah Iran dan mencairkan dana Iran. Korea Selatan sebelumnya adalah salah satu pembeli minyak terkemuka Teheran di Asia.

Namun, ketegangan yang terus berlanjut atas kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina terus mendukung pasar minyak karena potensi gangguan pasokan energi.

Pemberontak yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina saling menuduh pada hari Kamis bahwa masing-masing telah menembak melintasi garis gencatan senjata di Ukraina timur, meningkatkan alarm pada saat negara-negara Barat telah memperingatkan kemungkinan invasi Rusia.

Pengumuman Moskow tentang penarikan sebagian pasukan dari dekat Ukraina minggu ini ditentang oleh pemerintah Barat yang memperingatkan bahwa Rusia sedang membangun kehadiran militer di dekat perbatasan Ukraina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com