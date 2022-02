Peserta BPJSTK Minim Manfaatkan KPR, Mengapa?

Jumat, 18 Februari 2022 | 16:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pekerja yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dapat memanfaatkan dana kelolaannya untuk memiliki rumah lewat kredit kepemilikan rumah (KPR).

"Layanan KPR dari BPJSTK sudah lama tersedia, tetapi kurang banyak dimanfaatkan oleh peserta," kata Country Manager Rumah.com Marine Novita dalam keterangan tertulisnya Jumat (19/2/2022).

Program ini merupakan salah satu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diatur dalam Permenaker No 35 tahun 2016, dan disempurnakan lewat Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Skema baru ini memungkinkan peserta melakukan take over melalui bank yang bekerja sama dengan BPJSTK. Sebelumnya salah satu syarat umum untuk mengajukan KPR-MLT hanya berlaku untuk pengajuan atas rumah pertama dari pemohon. Dengan program take over KPR ini, diperkirakan manfaat MLT ini akan dirasakan oleh peserta dengan cakupan yang lebih luas.

BACA JUGA Skema KPR Sewa Beli Jadi Solusi Hunian Pekerja Informal

Marine mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian orang masih belum berani mencicil rumah. Pertama, harga rumah terlalu tinggi. Kedua, sulitnya menabung uang muka (down payment/DP). Ketiga, tingginya bunga bank yang membuat cicilan bulanan menjadi besar.

"Hal ini terungkap sebagaimana hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2021, dimana sebanyak 60% responden survei merasa suku bunga masih terlalu tinggi dan 88% responden menyebutkan besarnya cicilan menjadi pertimbangan dalam rencana pembelian properti," katanya.

Rumah.com Consumer Sentiment Study adalah survei berkala yang diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh Rumah.com bekerja sama dengan lembaga riset Intuit Research, Singapura. Hasil survei kali ini diperoleh berdasarkan 1.078 responden dari seluruh Indonesia yang dilakukan pada bulan Juni hingga Desember 2021.

BACA JUGA Awak Kendaraan Diimbau Miliki Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Untuk bisa menikmati layanan MLT ini, ada beberapa persyaratan yang wajib dipatuhi peserta BPJSTK antara lain terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) minimal selama 1 tahun; perusahaan tempat bekerja tertib administrasi dan iuran serta tidak berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah maupun tenaga kerja; belum memiliki rumah sendiri; serta peserta yang mengajukan pinjaman Lolos verifikasi kredit dari bank penyalur yang bekerja sama. Bagi pekerja yang mengikuti program MLT ini maka akan mendapatkan bunga maksimal 8,5%, PUMP maksimal Rp 150 juta atau KPR maksimal Rp 500 juta, serta bisa mencicil dana pinjaman tersebut selama maksimal 15 tahun.

“Bila dibandingkan produk KPR perbankan, program ini sangat membantu lantaran suku bunga cicilan lebih rendah. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tapi pekerja yang bergaji lumayan juga bisa menikmati manfaatnya. Alokasi bantuannya tentu berbeda jumlahnya dan disesuaikan dengan besaran gaji,” ungkap Marine.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com