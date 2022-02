Investasi Infrastruktur Hijau Butuh US$ 6,9 Triliun per Tahun

Jumat, 18 Februari 2022 | 18:38 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, dibutuhkan investasi US$ 6,9 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur hijau guna mencapai target Paris Agreement atau Kesepakatan Paris di tahun 2030.

"Diperkirakan butuh sekitar US$ 6,3 triliun investasi infrastruktur setiap tahun, untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030. Nilai tersebut, bahkan meningkat menjadi US$ 6,9 triliun per tahun untuk mencapai target Paris Agreement," kata Febrio Kacaribu dalam webinar Post-Pandemic Infrastructure in The G-20, di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Menurut Febrio, pembangunan infrastruktur diperlukan guna dan mempertahankan pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, infrastruktur juga menjadi tulang punggung perekonomian global, tetapi lanskapnya berubah dengan cepat karena tekanan krisis iklim dan pandemi yang kompleks, sehingga negara-negara di dunia kesulitan memenuhi target pembangunan infrastruktur di tahun 2050.

"Pandemi telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang mengecil telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait pandemi," imbuhnya.

Febrio berharap upaya terkoordinasi pemimpin negara-negara anggota G-20 untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali memobilisasi sektor swasta.

"Sementara upaya untuk mengatasi pandemi tetap penting dalam situasi saat ini, inisiatif kolektif untuk meningkatkan investasi infrastruktur juga sangat penting untuk mengatasi efek scarring untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang serta untuk mendukung transisi menuju lingkungan yang lebih hijau khususnya untuk mencapai pengurangan emisi karbon," ucapnya.

