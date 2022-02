Wah! Support Bitcoin ke US$ 4.000 Amat Kuat

Jumat, 18 Februari 2022 | 19:34 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pada akhir pekan, harga Bitcoin (BTC), aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar terus bergerak melemah. Mengutip coinmarketcap.com Jumat (18/2/2022) pukul 13.45 WIB, BTC diperdagangkan pada US$ 40.653,05, atau turun sekitar 7,08% selama 24 jam terakhir dan melemah 5,87% dibandingkan sepekan terakhir. Di mana, BTC sempat berada di level terendahnya di US$ 40.249,37.

Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo memberi saran bahwa investor bisa melakukan akumulasi beli secara bertahap pada BTC. Meski begitu, dia memprediksi support BTC untuk ke US$ 40.000 masih amat kuat. “Buy bertahap di area support sekitar US$ 40.000, support di level itu lumayan kuat. Kalau tembus US$ 40.000 bisa ke US$ 35.000,” katanya kepada Investor Daily, Jumat (18/2/2022).

Saat ini kata dia, dunia keuangan termasuk mata uang kripto tengah terguncang dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Kemarin, BTC USD turun lebih 7% dari harga pembukaannya di US$ 43.985 menjadi ditutup US$ 40.644. Menempatkan dukungan kunci US$ 40.000 untuk diuji kembali, setelah gagal melewati garis MA200 di zona US$ 45.000 ke atas.

“Sebelum penilaian US$ 60.000 pada awal 2021, BTC pernah disebut sebagai aset safe haven baru, emas digital. Namun pada 2022, pergerakan Bitcoin telah bergeser ke kelas aset yang lebih berisiko,” ujar Sutopo.

Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden telah mengeluarkan perintah khusus untuk diskusi bersama dengan instansi terkait minggu depan untuk mempelajari tentang risiko cryptocurrency dan aset digital lainnya. Hal itu dapat mempengaruhi stabilitas mata uang Pemerintah AS menyusul ketidaksepakatan antara Joe Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen tentang peran pemerintah dalam cryptocurrency.

Secara teknis, US$ 40.000 bisa menjadi level harga utama. Saat harga menetap sebelum pertemuan FOMC keputusan suku bunga bulan depan, MACD sekarang menyempit di sekitar garis 0 dan RSI beristirahat di level 50 jika harga bisa tembus lebih dulu.

“Ada support kunci berikutnya di zona US$ 35.000, sedangkan resistance utama tetap di MA200 di zona US$ 45.000, dengan Rusia dan Ukraina menjadi stress test,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com