Dow Turun 200 Poin karena Ketegangan Rusia-Ukraina

Sabtu, 19 Februari 2022 | 05:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh pada Jumat (18/2/2022) dan mencatat pelemahan mingguan kedua berturut-turut karena konflik Rusia-Ukraina membuat investor gelisah.

Dow Jones Industrial Average turun 232,85 poin, atau 0,7%, menjadi 34.079,18. S&P 500 kehilangan 0,7% menjadi 4.348,87 dan Nasdaq Composite anjlok 1,2% menjadi 13.548,07. Indeks acuan masing-masing kehilangan lebih 1% sepanjang minggu ini.

Ketegangan Rusia dan Ukraina terus mendorong aksi jual di bursa saham. The Wall Street Journal melaporkan pada Jumat tengah hari para pejabat AS memperkirakan Rusia akan melakukan serangan dalam beberapa hari. Sementara Presiden Joe Biden diperkirakan akan memindahkan lebih banyak pasukan AS ke Ukraina, NBC News melaporkan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (17/2/2022) memperingatkan bahwa situasi di Ukraina berada dalam kondisi "bahaya."

“Investor menahan risiko karena kemungkinan kebuntuan antara Barat dan Rusia, pada akhirnya akan menyebabkan beberapa konflik darat,” kata analis Oanda Edward Moya dalam sebuah catatan Jumat. "Wall Street akan tetap gelisah sampai kita melihat de-eskalasi besar-besaran."

Minyak mentah dan gas alam WTI turun pada Jumat, dan saham energi tertekan. Schlumberger kehilangan 2,2% dan Devon Energy turun hampir 1%.

Intel adalah penghambat terbesar di Dow, turun 5,3%. Saham Roku turun 22,3% setelah perusahaan streaming video melaporkan kehilangan pendapatan.

Investor juga terus memantau prospek kebijakan Federal Reserve (The Fed). Presiden Fed St Louis James Bullard, yang baru saja menyerukan tindakan agresif, memperingatkan bahwa inflasi bisa lepas kendali tanpa kenaikan suku bunga.

Presiden Fed New York John Williams pada Jumat mengatakan tidak ada alasan untuk mengambil langkah besar di awal, tetapi bank sentral dapat memutuskan mempercepat kenaikan suku bunga.

Sumber: CNBC