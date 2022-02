Harga Emas Terkoreksi karena Harapan Pembicaraan AS-Rusia

Sabtu, 19 Februari 2022 | 07:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chichago, Beritasatu.com - Harga emas melemah dari level psikologis US$ 1.900 per ons pada Jumat (18/2/2022) karena harapan pembicaraan AS-Rusia menenangkan pasar. Namun kekhawatiran yang tersisa atas Ukraina membuat emas di jalur kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% pada US$ 1.896.04 per ons setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak Juni 2021 pada US$ 1.902.22. Sepanjang minggu ini, harga emas naik 1,9%.

Sementara emas berjangka AS turun 0,1% pada US$ 1.899,80.

"Perkembangan terbaru seputar situasi Rusia-Ukraina adalah positif dan itu membuat harga emas turun," kata analis strategi pasar RJO Futures Bob Haberkorn.

Namun kata dia, pelemahan ini dproyeksi akan berumur pendek karena ketegangan berkepanjangan akan terus mendukung harga emas.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken setuju untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov minggu depan, sehingga menenangkan kegelisahan investor dan mengurangi permintaan emas.

Namun, kantor berita Rusia melaporkan tentang ledakan di kota Donetsk, Ukraina timur.

"Investor mencari perlindungan pada aset safe haven seperti emas tidak hanya karena situasi Ukraina dan meningkatnya volatilitas pasar saham, tetapi juga tekanan inflasi yang melonjak," kata analis di ThinkMarkets, Fawad Razaqzada, menulis dalam sebuah catatan.

Para pemimpin keuangan dari kelompok 20 ekonomi utama G20 pada Jumat menyetujui bahwa kenaikan inflasi dan risiko geopolitik dapat mengancam pemulihan global.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang melonjak dan sering digunakan sebagai penyimpan nilai yang aman di tengah ketidakpastian politik dan keuangan.

Di tempat lain, paladium turun 1,2% menjadi US$ 2.339,12 per ons. Platinum melemah 1,7% pada US$ 1.071.01, setelah melonjak sekitar 4% minggu ini, kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Januari.

Adapun perak naik 0,6% menjadi US$ 23,96 dan mencatat kenaikan mingguan.

