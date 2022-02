Pekan Ini, Harga Minyak Turun di Tengah Harapan Ekspor Iran

Sabtu, 19 Februari 2022 | 09:18 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia menguat pada Jumat (18/2/2022), tetapi mencatat pelemahan secara mingguan. Prospek peningkatan ekspor minyak Iran menutupi kekhawatiran potensi gangguan pasokan akibat krisis Rusia-Ukraina.

Minyak mentah berjangka Brent naik 57 sen, atau 0,6%, menjadi US$ 93,54 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 69 sen, atau 0,75% pada US$ 91,07 per barel.

Kekhawatiran atas kemungkinan gangguan pasokan akibat penumpukan militer Rusia di perbatasan Ukraina membatasi pelemahan minggu ini.

“Semua pembicaraan tentang perang dan konflik, pelaku pasar tetap tidak yakin. Ini mungkin mengapa risiko geopolitik mulai berkurang,” kata analis PVM Oil, Stephen Brennock.

Kedua kontrak acuan mencapai level tertinggi sejak September 2014 pada awal pekan ini, tetapi prospek pelonggaran sanksi minyak terhadap Iran membuat harga turun secara mingguan untuk pertama kalinya dalam 9 minggu.

"Kesepakatan yang terbentuk untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 dengan dunia menjabarkan fase langkah bersama untuk membawa kedua belah pihak kembali ke kepatuhan, dan yang pertama tidak termasuk keringanan sanksi minyak," kata para diplomat.

Akibatnya, ada sedikit kemungkinan minyak mentah Iran kembali ke pasar dalam waktu dekat untuk mengurangi ketatnya pasokan saat ini.

