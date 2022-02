Gubernur BI: Kenaikan GWM Langkah Awal Kurangi Likuiditas Perbankan

Sabtu, 19 Februari 2022 | 19:32 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum (GWM), baik untuk bank umum konvensional maupun bank syariah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, hingga saat ini likuiditas perbankan berlimpah. Hal ini tercermin dari alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 35% dibandingkan AL/DPK sebelum pandemi Covid-19.

"Likuiditas aset di perbankan sekarang mencapai 35%. Padahal sebelum Covid-19 maksimal hanya 21%. Sehingga kami akan mulai kurangi. Sedikit demi sedikit,” ujar Perry Warjiyo dalam G-20 Side Event: High Level Discussion on Recover Together: Synergy on Safeguarding The Momentum G-20, Sabtu (19/2/2022).

Ia menyebut injeksi likuiditas ke perbankan atau Quantitative Easing yang dilakukan Bank Indonesia selama 2 tahun terakhir mencapai 5,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, besaran injeksi yang digelontorkan Bank Indonesia, kata Perry merupakan yang terbesar di emerging market.

Namun seiring berjalannya pemulihan, maka injeksi akan mulai dikurangi. Meski demikian, Perry memastikan perbankan masih bisa menyalurkan kredit dan membeli SBN, meskipun suntikan dana dari bank sentral dikurangi.

Disamping itu, Perry memastikan, pengurangan likuiditas juga telah dikomunikasikan secara baik kepada perbankan, termasuk rencana Bank Indonesia untuk menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan.

"Semua bank sudah tahu. Maret GWM naik 1,5%, Juni 1% dan September 50 bps. Sehingga, perbankan bisa menyesuaikan portofolio, tapi kami tetap pastikan likuiditas perbankan lebih dari cukup untuk menyalurkan pinjaman dan membeli SBN,” ujarnya.

Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) pada tahun ini diperkirakan berdampak moderat terhadap likuiditas perbankan.

Selain untuk menjaga stabilitas, langkah ini sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya bank sentral AS, The Fed.

