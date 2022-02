Tiga Pekerjaan Rumah Penguatan Industri Perbankan Syariah

Minggu, 20 Februari 2022 | 13:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia perlu menyelesaikan pekerjaan rumah guna memperkuat industri perbankan syariah agar potensi besar negara ini menjadi pusat gravitasi ekonomi halal dunia dapat terwujud. Tiga hal yang perlu dilakukan, yakni dukungan regulasi, peningkatan daya saing perbankan syariah dan literasi, serta inklusi keuangan syariah.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan sektor keuangan syariah memainkan peran strategis dalam ekosistem industri atau ekonomi halal.

"Penyaluran pembiayaan yang kuat menjadi satu kunci untuk industri halal melakukan ekspansi bisnis,” kata Eko di Jakarta, Minggu (20/2/2022).

Saat ini, menurut Eko, dukungan bank syariah kepada berbagai aktivitas ekonomi memang relatif masih rendah. Padahal sokongan industri perbankan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi syariah tidak kalah penting.

Eko menggarisbawahi satu kendala utama bank syariah di Tanah Air saat ini adalah permodalan. Sebagaimana diketahui sektor perbankan adalah industri padat modal, yang artinya dapat bergerak dengan bebas bila memiliki kantong tebal.

Untuk lebih meningkatkan peran bank Syariah,lanjut Eko, satu hal yang bisa dilakukan saat ini adalah mendorong lebih banyak produsen untuk masuk ke dalam ekosistem halal.

"Setelah banyak produsen masuk dalam ekonomi halal, akan lebih mudah mendorong bank-bank menyediakan layanan pembiayaan syariah. Karena pada umumnya bank follow the trade begitu ekonomi halal meningkat dengan cepat mereka akan menyambut,” katanya.

Dia menekankan bahwa jangan sampai Indonesia kehilangan momentum untuk menjadi negara adidaya dalam ekonomi syariah. Padahal saat ini pasar ekonomi halal tidak hanya menjadi incaran negara-negara mayoritas muslim, tapi juga negara non-muslim.

"Di tengah persaingan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan peluang yang dimiliki secara tepat,” tambah Eko.

