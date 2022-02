HUT Ke-50, Petrosea Terus Berkarya dan Berinovasi

Senin, 21 Februari 2022 | 09:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki usia ke-50 tahun yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022, PT Petrosea Tbk (PTRO) terus melanjutkan proses diversifikasi dengan menangkap peluang bisnis baru di berbagai proyek mineral sebagai bagian dari implementasi strategi 3D perusahaan, yaitu Diversifikasi, Digitalisasi dan Dekarbonisasi.

Perwujudan strategi diversifikasi lainnya di antaranya adalah dengan menandatangani berbagai perjanjian kerja sama untuk tambang bauksit dan emas melalui penyediaan jasa pertambangan dan rekayasa, pengadaan & konstruksi (EPC) secara berkelanjutan di Indonesia.

Pada tahun 2021 lalu, Petrosea juga telah menambah kegiatan usahanya di bidang digitalisasi, 3D printing & rebuild center dan lembaga pelatihan kerja & sertifikasi agar siap menghadapi berbagai tantangan persaingan usaha dan meraih setiap peluang usaha baru dengan memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang dengan pesat belakangan ini.

“Strategi 3D Petrosea, yaitu Diversifikasi, Digitalisasi dan Dekarbonisasi telah menjadi enabler bagi kami untuk terus mengembangkan value proposition bagi seluruh pemangku kepentingan serta memastikan sustainable superior performance di masa mendatang,” ujar Presiden Direktur Petrosea, Hanifa Indradjaya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/2/2022).

Petrosea terus melanjutkan transformasi secara menyeluruh dengan membangun organisasi yang lebih agile dan mengembangkan business model terbarukan agar dapat mempertahankan resilience di masa mendatang.

Pencapaian ini dibuktikan dengan kembali berhasilnya Petrosea mencatatkan kenaikan total pendapatan sebesar 20,67% menjadi US$301,59 juta dan kenaikan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 10,38% menjadi US$14,35 juta pada akhir September 2021. Pencapaian ini juga merupakan pencapaian terbaik menyusul all time best financial performance yang dicatatkan Perusahaan pada tahun 2020 lalu.

Petrosea berkomitmen penuh untuk memprioritaskan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) dan penerapan strategi keberlanjutan yang sejalan dengan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik demi mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ke depannya, Petrosea akan terus memanfaatkan teknologi terkini melalui Minerva Digital Platform yang terbukti telah dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan operasionalnya, serta mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Selain itu, Perusahaan berupaya untuk terus memperkuat budaya keselamatan & kesehatan melalui penerapan Target Zero dan operational excellence di seluruh area operasional.

