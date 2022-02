Bursa Asia Turun, Tiongkok Pertahankan Suku Bunga Pinjaman

Senin, 21 Februari 2022 | 09:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik jatuh pada perdagangan Senin pagi (21/2/2022), di tengah investor terus mengamati situasi Ukraina. Sementara dari data ekonomi, Tiongkok mempertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah.

Nikkei 225 di Jepang turun 2% pada pagi ini, sementara indeks Topix melemah 0,95%. Adapun Kospi Korea Selatan melemah 0,69%.

Di Tiongkok, komposit Shanghai turun 0,1%, sedangkan komponen Shenzhen melemah. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,96%.

Tiongkok pada Senin mempertahakan suku bunga pinjaman acuan tida berubah. Suku bunga pinjaman satu tahun (loan prime rate/LPR) tetap pada 3,7%. Hal itu sejalan dengan prediksi dari semua atau 24 lembaga keuangan dalam jajak pendapat Reuters. Adapun LPR 5 tahun juga tidak berubah pada 4,6%.

Sementara bursa saham S&P/ASX 200 Australia di zona merah. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,46% lebih rendah.

Kekhawatiran potensi invasi Rusia ke Ukraina kemungkinan terus membebani sentimen investor. Presiden AS Joe Biden pada Minggu (20/2/2022) tiba-tiba membatalkan rencana pulang ke Delaware setelah pertemuan tingkat atas mengenai krisis Ukraina.

Bursa AS tutup pada Senin karena hari libur.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya, berada pada 96,032 setelah kenaikan baru-baru ini di bawah 96.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,02 per dolar setelah menguat menjadi 114,8 terhadap greenback akhir pekan lalu. Dolar Australia berada pada US$ 0,719 menyusul penurunan dari atas US$ 0,72 akhir pekan lalu.

Sedangkan harga minyak melemah di jam perdagangan Asia. Dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,64% menjadi US$ 92,94 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS melemah 0,44% menjadi US$ 90,67 per barel.

Sumber: CNBC