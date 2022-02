Bank Dunia: Normalisasi Kebijakan Moneter AS Bikin BI Dilema

Senin, 21 Februari 2022 | 10:50 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Dunia menyebut normalisasi kebijakan moneter AS The Federal Reserve (The Fed) atau tapering off dan rencana mempercepat kenaikan suku bunga pada akhir kuartal I berpotensi memberikan tekanan negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini akan memberikan dilema bagi kebijakan Bank Indonesia.

“Peningkatan suku bunga kebijakan The Fed akan menciptakan dilema bagi bank-bank sentral di negara berkembang, termasuk BI (Bank Indonesia),” tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya, seperti dikutip Senin (21/2/2022).

Jika BI tidak ikut mengerek suku bunga acuannya mengikuti suku bunga The Fed, maka aliran modal asing berpotensi keluar (capital outflow) sehingga berdampak bagi pelemahan nilai tukar. Namun apabila BI ikut menaikkan suku bunga, pelemahan ekonomi akan meningkat, karena saat ini negara berkembang tengah menuju akselerasi pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

“Kenaikan suku bunga di negara-negara berpenghasilan tinggi juga akan memberi tekanan pada mata uang ekonomi berkembang, yang meningkatkan beban keuangan yang dihadapi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah yang memiliki utang dalam mata uang asing” tulis Bank Dunia.

BACA JUGA Sri Mulyani Yakin Indonesia Mampu Hadapi Tapering The Fed

Selain lingkungan suku bunga kurang ramah, pemulihan di negara berkembang juga akan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah. Di samping itu, pemerintah sudah berkomitmen mengembalikan maksimal defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023.

“Ini komitmen yang harus dilakukan, sangat hati-hati, bagaimanapun, karena kombinasi dari pengetatan fiskal dan moneter secara bersamaan risiko untuk pemulihan. Waktu penarikan stimulus sangat penting dan harus didasarkan pada perkembangan ekonomi,” tutur laporan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memproyeksi, peningkatan suku bunga kebijakan oleh The Fed ini akan dimulai pada akhir kuartal I 2022 atau Maret 2022 dengan kenaikan sebanyak empat kali pada tahun ini. Menurutnya normalisasi kebijakan moneter dari The Fed telah memunculkan ketidakpastian baru bagi pasar keuangan global termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com