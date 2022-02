Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Rp 20,87 T

Senin, 21 Februari 2022 | 18:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menyatakan proses pengalihan polis nasabah eks PT Asuransi Jiwasraya hingga akhir tahun 2021 sudah mencapai 155.216 polis senilai Rp 20,87 trilliun. Raihan ini 63,20% dari target liabilitas polis yang akan dialihkan.

"Pada tahun 2022, IFG Life menargetkan pengalihan polis nasabah Jiwasraya senilai Rp 12,15 trilliun, dan yang sudah terealisasi selama Januari 2022 sebesar Rp 724,1 miliar,” kata Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life Farid Azhar Nasution

Proses restrukturisasi Jiwasraya sudah mencapai tahap akhir. Hal ini ditandai dengan adanya kejelasan status dan proses pembayaran klaim dari polis nasabah eks Jiwasraya yang dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya jumlah pemegang polis.

Sebelumnya, tim percepatan restrukturisasi memastikan bahwa semua nasabah eks Jiwasraya yang sudah dialihkan akan mendapatkan pelayanan optimal sesuai dengan ketentuan dalam polis masing-masing. Program restrukturisasi Jiwasraya ini adalah bentuk penyelamatan polis oleh pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya demi meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis dan negara.

Program restrukturisasi ini ditawarkan kepada seluruh nasabah untuk penyelamatan polis, termasuk kepada nasabah Saving Plan. Program restrukturisasi akan memangkas manfaat dari asuransi, yang berarti tidak 100% bisa diselamatkan. Namun ini menjadi opsi terbaik yang muncul ketimbang likuidasi. Terdapat tiga opsi pembayaran klaim bagi nasabah Saving Plan, yakni JS Mantap Plus Plan A, Plan B, dan Plan C.

Sementara realisasi penerimaan premi hingga Desember 2021 mencapai Rp 24,13 miliar. Adapun klaim tahapan ke-0 polis Mantap Plus C, anuitas dan utang klaim dari polis eks PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) pembayarannya telah mencapai Rp 976,13 miliar. Sementara per Januari 2022, pembayaran klaim yang telah dilakukan mencapai Rp 412,09 miliar.

Di samping itu, total aset IFG Life 2021 mencapai Rp 21,29 triliun, termasuk aset yang telah dialihkan dari Jiwasraya sebesar Rp 1,46 triliun. Dengan demikian, IFG Life memiliki Risk Based Capital (RBC) sebesar 258%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 120%, yang berarti kesehatan IFG Life sebagai perusahaan asuransi saat ini terbilang sangat baik. Perusahaan juga melaporkan laba di bulan Januari 2022 year to date (ytd) sebesar Rp 24,79 miliar (unaudited).

