Pertamina Berpotensi Rugi Bila Harga BBM Tidak Naik

Jakarta, Beritasatu.com- Harga jual BBM non-subsidi jika tidak dikoreksi naik menyesuaikan dengan kenaikan dan tingginya harga minyak dunia diprediksi berpotensi membuat badan usaha PT Pertamina Patra Niaga akan rugi besar.

“Rugi Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis pengadaan BBM dan elpiji akan menimbulkan masalah bagi pengadaan BBM dan elpiji bagi negeri ini,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyan Zakaria, dalam keterangan tertulis, Senin (21/2/2022).

Jika kerugian bisnis BBM dan elpiji non-subsidi Patra Niaga berlangsung lama tanpa ada dorongan pemerintah untuk mengatasinya, maka bisa dianggap sebagai kegagalan program subholding yang dilakukan terhadap Pertamina.

“Pemerintah termasuk DPR harusnya mendorong PT Pertamina Patra Niaga agar bisa menjalankan apa yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Harga Jual Eceran BBM. Artinya sepanjang yang dijual adalah BBM umum, maka harga jual eceran di titik serah untuk setiap liternya dihitung ditetapkan oleh badan usaha,” katanya.

Pertamina Patra Niaga, sebut dia, sudah sejak lama menjual harga BBM Umum, BBM subsidi jenis Pertalite RON 90 Rp 7.650 per liter. Sedangkan SPBU Vivo menjual BBM subsidi RON 89 dengan harga Rp 8.900 per liter. Patra Niaga menjual Pertamax RON 92 dengan harga Rp 9.000 per liter, sementara SPBU Shell menjual dengan harga Rp 12.990 per liter. Demikian pula dengan AKR yang menjual Rp 12.900 per liter.

