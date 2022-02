Harga Minyak Turun karena Prospek Kesepakatan Nuklir Iran

Selasa, 22 Februari 2022 | 06:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Senin (21/2/2022) di tengah rencana Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan puncak membahas krisis Ukraina dan prospek kesepakatan nuklir Iran dan kekuatan dunia dalam 1-2 minggu ke depan.

Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin telah mengusulkan pertemuan puncak kepada kedua pemimpin mengenai “keamanan dan stabilitas strategis di Eropa.” Gedung Putih mengatakan Biden setuju dengan pertemuan itu. Syaratnya, tidak ada invasi ke Ukraina.

Minyak mentah berjangka Brent turun 73 sen atau 0,8% menjadi US$ 92,81. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS juga turun 52 sen atau 0,6% menjadi US$ 90,55 per barel setelah mencapai level tertinggi US$ 92,93.

BACA JUGA Pekan Ini, Harga Minyak Turun di Tengah Harapan Ekspor Iran

Pasar minyak bergejolak selama sebulan terakhir di tengah kekhawatiran invasi Rusia ke tetangganya karena dapat mengganggu pasokan minyak mentah dunia. Namun kenaikan harga telah dibatasi potensi minyak Iran ke pasar sebanyak 1 juta barel per hari.

Seorang pejabat Uni Eropa akhir pekan lalu mengatakan kesepakatan menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 sangat sangat dekat.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Turun Berkat Kesepakatan Nuklir Iran

Analis mengatakan pasar minyak tetap ketat. Meski setiap penambahan minyak akan meredakan harga, tetapi tetap bergejolak dalam waktu dekat. Pasalnya, minyak mentah Iran kemungkinan baru membanjiri pasar pada akhir tahun ini.

"Ada begitu banyak tekanan secara geopolitik sehingga sulit untuk mengetahui apa jawabannya (pada pergerakan pasar) - dengan Ukraina dan Iran," kata analis komoditas National Australia Bank, Baden Moore.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan akses Rusia ke pasar keuangan internasional dan ekspor utama akan ditolak jika menginvasi Ukraina. Padahal ekspor diperlukan untuk memodernisasi ekonominya.

“Jika invasi Rusia terjadi seperti yang telah diperingatkan AS dan Inggris dalam beberapa hari terakhir, Brent berjangka dapat melonjak di atas US$ 100, bahkan jika kesepakatan Iran tercapai,” kata analis Commonwealth Bank, Vivek Dhar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC