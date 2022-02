Harga Emas Jatuh dari Level Tertinggi 8 Bulan karena Biden-Putin

Selasa, 22 Februari 2022 | 06:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas Senin (21/2/2022) turun dari level tertinggi 8 bulan karena permintaan safe-haven mereda setelah Presiden AS Joe Biden setuju bertemu dengan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin terkait krisis Ukraina.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.893,80 per ons turun dari US$ 1.908,02, tertinggi sejak 3 Juni yang dicapai pada awal sesi. Sementara emas berjangka AS stabil pada US$ 1.898,60.

BACA JUGA Harga Emas Terkoreksi karena Harapan Pembicaraan AS-Rusia

Joe Biden pada prinsipnya menerima rencana pertemuan puncak dengan Vladimir Putin membahas krisis Ukraina setelah menteri luar negeri kedua negara bertemu minggu depan. Gedung Putih mengatakan Biden bersedia, jika tidak ada invasi.

Rusia akan memperpanjang latihan militer di Belarus yang berakhir pada Minggu, Kementerian Pertahanan Belarusia mengumumkan. Hal ini menambah ketegangan ketika gambar satelit menunjukkan penempatan baru pasukan Rusia di dekat Ukraina.

Potensi invasi Rusia ke Ukraina akan dirasakan sejumlah pasar, mulai gandum, energi, obligasi dolar, aset safe-haven, dan pasar saham.

BACA JUGA Harga Emas Naik karena Kekhawatiran Ukraina Muncul Lagi

Di tempat lain, aktivitas manufaktur Jepang Februari tumbuh pada laju paling lambat dalam 5 bulan karena produksi terkontraksi.

Sementara konsumen di pusat utama Asia menunda pembelian emas fisik pekan lalu karena kenaikan harga di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-Ukraina. Hal ini mendorong dealer India menawarkan diskon tertinggi dalam hampir 7 bulan.

Sedangkan harga perak di pasar spot turun 0,7% menjadi US$ 23,79 per ons, platinum menguat 0,3% menjadi US$ 1.070,29 dan paladium flat jadi US$ 2.346,80.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC