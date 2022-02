BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Tertinggi ISSA Good Practice Award

Selasa, 22 Februari 2022 | 16:23 WIB

Oleh : Herman / FER

Badung, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan kembali meraih penghargaan dari asosiasi jaminan sosial internasional, International Social Security Association (ISSA) dalam ISSA Good Practice Award 2021.

Kali ini, BPJS memperoleh penghargaan tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik. BPJS Kesehatan juga memperoleh tiga penghargaan dalam kategori Certificates of Merit with Special Mention, 11 penghargaan untuk Certificates of Merit, dan tiga penghargaan kategori Attestations.

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden ISSA Marcelo Caetano kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti secara daring dalam acara Virtual Social Security Forum (VSSF) for Asia and the Pacific.

Ali Ghufron Mukti menyampaikan, raihan penghargaan ini memacu BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras, terus berinovasi dan berkolaborasi serta menjaga agar pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat terus berkesinambungan.

"BPJS memperoleh penghargaan tertinggi ISSA Good Practice Award 2021 untuk kawasan Asia Pasifik. Penghargaan ini memacu kami untuk terus bekerja lebih keras. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi dan berkolaborasi apik dan membangun ekosistem JKN yang kuat dan mumpuni demi mencapai Universal Health Coverage (UHC)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti setelah menerima penghargaan tersebut, Selasa (22/2/2022).

BACA JUGA Jadi Syarat Buat SIM hingga Jual Beli Tanah, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan

Sebagai informasi, ISSA Good Practice Award merupakan penghargaan penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan setiap tahun berkaitan dengan good practice atau berbagi pengalaman yang telah dilakukan oleh institusi penyelenggara jaminan sosial anggota ISSA.

Dalam konteks ISSA, good practice didefinisikan sebagai sebuah pengalaman, aktivitas, pengukuran, proses, program, proyek, atau teknologi yang diimplementasikan oleh organisasi jaminan sosial dengan tujuan perbaikan kapasitas administratif dan operasional, dan/atau efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com