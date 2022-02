MDLN Sambut Positif Perpanjangan Insentif PPN

Selasa, 22 Februari 2022 | 20:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) memandang positif bisnis properti pada tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Optimisme tersebut, sejalan dengan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

GM Investor Relation sekaligus Corporate Secretary Modernland Realty, Danu Pate mengatakan, dengan diperpanjangnya program tersebut diharapkan menjadi katalis positif bagi perseroan.

Program itu juga akan membantu perseroan dalam memasarkan hunian rumah tapak dengan harga mulai di bawah Rp 2 miliar," kata Danu dalam keterangannya kepada Investor Daily, Selasa (22/2/2022).

Meski belum bisa mengungkapkan berapa besaran target marketing sales yang diincar pada tahun ini, Danu memastikan, target penjualan akan lebih baik dari pencapaian marketing sales tahun 2021.

"Untuk mendukung pencapaian target, perseroan akan fokus untuk mengkonversikan inventory yang ada untuk mendorong penjualan tahun ini serta melakukan penjualan aset lahan (big plots),” ujarnya.

Sebelumnya, Analis RHB Sekuritas Shelly Setiadi mengatakan, pihaknya meningkatkan company fair value saham MDLN menjadi Rp 190 per saham, dari posisi saat ini Rp 98 per saham. Sejalan dengan upaya perseroan dalam restrukturisasi utang.

Utang tersebut terdiri atas US$ 15 juta yang diterbitkan oleh JGC Ventures pada 2018 dan US$ 240 juta yang diterbitkan oleh Modernland Overseas Pte Ltd pada 2017.

"Kedua entitas ini adalah anak usaha dari perseroan. Pengadilan Tinggi mengabulkan permintaan pada 30 Agustus 2021,” jelas Shelly.

