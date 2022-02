Harga Minyak Mentah Bisa Tembus US$ 110 Akibat Krisis Ukraina-Rusia

Rabu, 23 Februari 2022 | 07:09 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melonjak karena krisis antara Rusia dan Ukraina meningkat. Jika pasokan minyak dari Rusia ke Eropa dihentikan, harga minyak bisa tembus US$ 110 per barel.

Pada Senin malam, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur dan mengatakan dia akan mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Pada Rabu pagi di Asia, minyak mentah WTI AS melonjak 1,4% ke $92,35 per barel. Brent diperdagangkan 1,52% lebih tinggi di US$ 96,84 per barel.

Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan AS yakin Putin telah memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Ukraina "dalam beberapa hari mendatang."

Sumber: CNBC.com