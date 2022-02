Bursa Asia Menguat di Tengah Ketegangan Ukraina-Rusia

Rabu, 23 Februari 2022 | 09:15 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Rabu (23/2/2022). Investor terus memantau perkembangan konflik Ukraina-Rusia.

Bursa Jepang ditutup karena libur. Indeks Komposit Shanghai naik 0,08%, Hang Seng Hong Kong naik 0,1%, S&P/ASX 200 naik 0,22%, dan Kospi Korsel naik 0,23%.

Selasa kemarin, Presiden AS Joe Biden mengatakan Rusia telah memulai "invasi" ke Ukraina dan AS mengumumkan sanksi terhadap bank-bank dan surat utang Rusia. Pengumuman Biden datang menyusul persetujuan parlemen Rusia atas permintaan Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa untuk menggunakan kekuatan militer di luar perbatasan negara.

Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina, yang berpotensi menggaggu pembicaraan damai dengan Biden. Putin juga memerintahkan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri.

Imbal hasil pada Treasury 10-tahun AS berada di 1,9407%. Treasury 10-tahun telah melampaui 2% dalam beberapa pekan terakhir karena rencana kenaikan suku bunga the Federal Reserve AS.

Wall Street ditutup melemah rata-rata 1% pada hari Selasa (22/2/2022), karena meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Dow Jones Industrial Average turun 1,42% menjadi 33.596,61, terseret oleh kerugian 8,9% di Home Depot. Dow jatuh untuk sesi keempat berturut-turut. S&P 500 turun 1% menjadi 4.304,76 dan ditutup lebih rendah 10% dari rekor penutupannya. Nasdaq tergelincir 1,2% menjadi 13.381,52.

Sumber: CNBC.com