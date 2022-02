Pertama di Indonesia, UBS Gold Luncurkan Perhiasan Emas Karakter BT21

Rabu, 23 Februari 2022 | 16:38 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Surabaya, Beritasatu.com - UBS Gold memanjakan para Kpopers, khususnya penggemar karakter dari BT21. Bekerja sama dengan Line Friends, UBS Gold meluncurkan koleksi perhiasaan emas BT21, lewat BT21 Hole in One! Collection.

Perusahaan perhiasan emas dan logam mulia asal Surabaya ini memperkenalkan tujuh karakter BT21 yang hadir dalam bentuk perhiasan emas. Karakternya sendiri terdiri dari Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata, dan Cooky.

Ivan selaku Project Campaign Manager UBS Gold dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (23/2/2022) menyebutkan, UBS Gold ingin memanjakan para penggemar dari karakter yang ada di dalam BT21 lewat perhiasan emas.

"Merchandise dalam bentuk perhiasan emas, merupakan hal baru di Indonesia. Sehingga proyek kerja sama ini dapat menjadi sarana edukasi terhadap generasi muda untuk tetap dapat menjalani hobi namun juga berinvestasi sedari dini," ujar Ivan.

Ivan menyebutkan, selain itu, perhiasan emas yang dihasilkan lewat kerja sama UBS Gold dengan Line Friends terdiri dari gelang emas dengan rantai lentur, gelang emas dengan tali sintetis, kalung emas, anting-anting emas, charm emas yang mana hadir di kadar 17 karat.

Semua koleksi UBS Gold dengan Line Friends lewat BT21 Hole in One! Collection sudah bisa didapatkan mulai 22-28 Februari 2022 lewat sistem pre-order melalui berbagai toko resmi seperti di ubslifestyle.com, Tokopedia, dan Shopee UBS Lifestyle.

Menurut Ivan, antusiasme yang besar dari Kpopers terlihat dari hampir seluruh BT21 Hole in One! Collection yang sold out dalam hitungan jam.

Bagi pembeli yang beruntung selama pembelian sistem pre- order dan launching event berkesempatan mendapat Special Postcard dengan minimal belanja Rp 500.000, dan Special Poster karakter BT21 dengan minimal belanja Rp 1.000.000, tidak berlaku kelipatan.

BT21 merupakan nama karakter yang diciptakan oleh Line Friens pada Oktober 2017. Kesuksesan dari BT21 ini berjalan seiring dengan tren merchandise karakter yang menggema di seluruh dunia.

Hal ini yang dirasa menjadi momen yang tepat bagi UBS Gold untuk melakukan kolaborasi dengan pesan #StayGoldWithUBS.

"Kami di UBS Gold sendiri senantiasa melakukan inovasi dan berusaha menjangkau berbagai komunitas, terutama para Kpopers yang ada. Dan untuk saat ini, BT21 menjadi sebuah ikon komunitas global yang memberikan pengaruh positif bagi banyak orang," ungkap Ivan.

"Sehingga, dengan hadirnya kerja sama antara UBS Gold dengan Line Friends lewat BT21 Hole in One diharapkan memberikan dampak yang berarti, khususnya para penggemar karakter dari BT21 di Indonesia" kata Ivan sambil menambahkan perhiasan emas merupakan pilihan investasi yang tepat karena selain terlihat stylish juga memiliki nilai investasi.

Sumber: BeritaSatu.com