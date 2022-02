Bank Indonesia Proyeksi The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan 5 Kali

Rabu, 23 Februari 2022 | 18:49 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksi bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed, akan mengerek suku bunga acuan 5 kali pada tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan perubahan normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara maju seperti The Fed dan European Central Bank (ECB) berpotensi memengaruhi risiko pemulihan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, ia memastikan BI akan terus memonitor berbagai perkembangan terkini terkait arah kebijakan moneter bank sentral negara maju.

"Normalnya, kami masih memegang kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) 4 kali, tetapi kami menakar kemungkinan bisa naik 5 kali itu risiko pertama utama," kata Perry Warjiyo dalam FGD dengan pimpinan redaksi media massa secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Perry menambahkan, meskipun Fed Fund Rate belum naik, namun dampaknya sudah terasa di pasar keuangan global dan domestik yang tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) dari surat utang pemerintah AS atau US Treasury yang merangkak naik hingga 1,97%. Alhasil, mendorong peningkatan yield pada surat berharga negara (SBN) sudah di level 6,4%.

"BI terus melakukan stabilisasi untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan the Fed. Kami sudah melihat dampaknya (pasar keuangan global) meski FFR belum naik, dengan kenaikan US Treasury naik bahkan sempat mendekati 2% atau 1,97%, dan memengaruhi kenaikan yield surat utang pemerintah tenor 10 tahun," tegasnya.

