Invasi Rusia, Harga Minyak Mentah Tembus US$ 100 Per Barel

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 4% setelah Rusia meluncurkan serangan militer terhadap Ukraina.

Minyak mentah berjangka WTI AS melonjak 4,73% menjadi diperdagangkan pada $ 96,46 per barel. Minyak mentah berjangka Brent naik 4,69% pada $101,93 per barel, melintasi level $100 untuk pertama kalinya sejak 2014.

Harga gas alam melonjak 4,7%. Harga emas, yang dipandang sebagai aset safe-haven, naik 1,82% dan terakhir diperdagangkan pada $1.942,26 per troy ons.

NBC News melaporkan ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, Kyiv.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu di New York Rabu malam di mana perwakilan dari negara-negara anggota memohon agar Putin tidak menyerang Ukraina.

Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa akan ada “konsekuensi” jika ada upaya untuk mengganggu tindakan Rusia, lapor Reuters.

