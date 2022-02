Bank BJB Incar Dana Rp 924 Miliar dari Rights Issue

Kamis, 24 Februari 2022 | 13:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bandung, Beritasatu.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) akan melakukan penambahan modal lewat mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada Maret mendatang.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Selasa (22/2/2022), bank dengan kode emiten BJBR ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya 682,65 juta saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp 250 per saham.

Perseroan menetapkan harga pelaksanaan Rp 1.355 per saham. Sehingga dari aksi korporasi ini perseroan akan memperoleh dana segar sebesar Rp 924,9 miliar. Perseroan telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Februari 2022. Adapun aksi korporasi ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan pada 6 April 2021.

Dalam keterangan yang diterima Kamis (24/2/2022), manajemen menjelaskan HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Bank BJB yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 7 Maret 2022. "Di mana setiap pemilik 1.153 saham lama perseroan akan memperoleh 80 HMETD," kata manajemen.

Setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.355 per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Emiten dengan kode saham BJBR ini menjadwalkan tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum right) di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Maret 2022 dan di pasar tunai pada 7 Maret 2022. Kemudian, tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex right) di pasar reguler dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 4 Maret 2022 dan di pasar tunai pada 8 Maret 2022.

Adapun periode perdagangan HMETD dan pelaksanaan dimulai pada 9-16 Maret 2022. Berikutnya, periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD jatuh pada 11-18 Maret 2022. Adapun, tanggal terakhir pembayaran untuk pemesanan saham tambahan berlangsung pada 18 Maret 2022. Tiga hari kemudian, yakni 21 Maret 2022 menjadi tanggal penjatahan dan 23 Maret 2022 dijadwalkan untuk tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 6,49% setelah periode pelaksanaan HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk tanggal 10 Januari 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimilikinya. Untuk diketahui, saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai pemegang saham utama perseroan yang memiliki 3,75 miliar saham, sehingga dalam rights issue kali ini memperoleh sebanyak 260,63 juta saham baru.

Hingga kuartal III 2021, Bank BJB telah membukukan penyaluran kredit senilai Rp 93,14 triliun. Jumlah itu tumbuh sebesar 7% secara tahunan (year-on-year/yoy). Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 7,8% menjadi Rp 124,4 triliun.

