Duh! Rusia Invasi Ukraina, Bitcoin Bisa Ambles ke US$ 20.000-an

Kamis, 24 Februari 2022 | 16:58 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang memutuskan mengambil langkah lanjutan terkait serangan Rusia ke Ukraina membuat harga aset-aset kripto berdarah-darah.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai, Bitcoin sekarang sudah diasosiasikan sebagai aset berisiko karena banyaknya institusi besar yang memiliki Bitcoin. Alhasil, perang ini bisa memberikan tekanan ke aset tersebut. Situasi konflik sangat dinamis, bisa terekskalasi dengan cepat dan bisa juga terdeeskalasi.

“Bila tereskalasi dengan perang yang meluas, Bitcoin bisa terkoreksi tajam ke US$ 20.000an. Ini biasanya juga menyeret aset kripto lainnya. Soalnya volatilitas Bitcoin juga tinggi. Support kuat saat ini di US$ 30.000 per btc, tetapi kalau perang meluas, ini bisa tembus. Sebaliknya bila terdeeskalasi karena diplomasi diutamakan dalam konflik ini, Bitcoin bisa menguat lagi ke area US$ 40.000an per btc,” ujar dia kepada Investor Daily, Kamis (24/2/2022).

CEO Litedex Protocol Andrew Suhalim menambahkan, Bitcoin dan kripto utama lainnya kembali terkoreksi mengikuti pergerakan bursa saham global yang juga kembali melemah karena konflik Rusia dan Ukraina. Namun koreksi di kripto masih cenderung tidak besar di kisaran 1%-2%. Setelah sempat mengabaikan sejenak konflik Ukraina pada Rabu kemarin, kini investor kembali khawatir dengan meningkatnya kembali tensi kedua negara pecahan Uni Soviet tersebut.

“Apa yang dikhawatirkan oleh pasar, benar-benar terjadi dan genderang perang sudah dimulai antara Rusia dan Ukraina dan ini menjadi bencana bagi Bitcoin untuk meluncur ke bawah ambang di US$ 30.000 per koin. Walaupun AS telah menjatuhkan sanksi yang berat untuk Rusia,” katanya.

Dalam perdagangan sore ini jam 15.00 WIB, Bitcoin melemah jadi US$ 34.908 per koin (-8,14%) dengan volume transaksi sebesar US$ 31,96 miliar dan kapitalisasi pasar US$ 663,24 miliar. Sedangkan untuk perdagangan besok, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif dengan tren melemah di kisaran US$ 32.400-35.500 per koin.

