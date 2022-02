Lindungi Data Konsumen, BCA Finance Raih Sertifikat ISO/IEC 27001

Kamis, 24 Februari 2022 | 19:37 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT BCA Finance, perusahaan pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih, berhasil meraih sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 untuk aplikasi Fina (BCA Finance Mobile App) dan portal KKB BCA Virtual Mall untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara virtual, Kamis (24/2/2022) oleh Managing Director PT SGS Indonesia Mike Bruinsma kepada Direktur BCA Finance Petrus Santoso Karim dan Direktur BCA Finance Sugito Lie. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh deputi direktur BCA Finance dan karyawan.

BACA JUGA BCA Finance Masih Aman dari Fintech

Adapun kedua produk yang meraih ISO/IEC 27001 ini, mewakili generasi terbaru layanan digital dari BCA Finance. Aplikasi Fina merupakan ditujukan untuk memberikan kemudahan para konsumen dalam mengakses informasi dan mendapatkan layanan secara cepat melalui platform digital.

Sementara itu, portal KKB BCA Virtual Mall hadir untuk memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk bisa berbelanja mobil baru sekaligus mendapatkan pembiayaan dengan proses dan layanan terbaik secara online.

"Kami bangga telah dapat meraih ISO/IEC 27001 untuk aplikasi Fina dan portal KKB BCA Virtual Mall. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen BCA Finance dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen kami," ujar Direktur BCA Finance Sugito Lie dalam keterangan resminya, Kamis (24/2/2022).

BACA JUGA BCA Finance Tawarkan Kredit 1 Mobil, Bawa Pulang 3

Melalui sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 ini, dia menuturkan, BCA Finance memiliki sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang berstandar internasional. Hal ini sebagai jaminan perlindungan keamanan dan trustworthy bagi para konsumen, masyarakat, mitra bisnis dan ekosistem.

Managing Director PT SGS Indonesia Mike Bruinsma menjelaskan, terbitnya sertifikat ini menunjukan BCA Finance telah berhasil dalam mengelola dan mengendalikan seluruh standar keamanan informasi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi dalam melindungi konsumen.

Diraihnya ISO/IEC 27001:2013 ini merupakan capaian penting bagi BCA Finance dalam melakukan perbaikan berkelanjutan yang berlandaskan pada budaya perusahaan Focus, yakni first class teamwork, orientation to quality, customer focus, uncompromised integrity, & striving for excellence.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily