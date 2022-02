Podomoro Park Bandung Sabet Best Premium Facilities Home Resort dari IPBA

Jumat, 25 Februari 2022 | 05:59 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Podomoro Park menyabet penghargaan The Best Housing Facilities Home Resort in Bandung dari Indonesia Property & Bank Award (IPBA).

kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu proyek masterpiece kebanggaan Agung Podomoro Land (APLN) melalui penghargaan yang baru diterima.

Penghargaan untuk salah satu proyek Agung Podomoro Land (APLN) ini menjadi pengakuan pihak luar terhadap kinerja dan konsep fasilitas kawasan Podomoro Park mengalahkan fasilitas home resort pada umumnya.

Podomoro Park mendapatkan penghargaaan dari Indonesia Property & Bank Award (IPBA) melalui kategori Housing and Township Project setelah bersaing dengan sejumlah pengembang lain di Indonesia.

BACA JUGA Experiential Learning, Universitas Agung Podomoro Cetak Wirausaha Mahasiswa

“Syukur dan bangga atas capaian sebagai Best Premium Facilities Home Resort, terima kasih atas kepercayaan publik terhadap proyek Podomoro Park Bandung. Ini artinya kita bangun fasilitas premium terbaik yang tidak setengah-setengah untuk konsumen properti Podomoro Park,” ungkap Marketing GM Podomoro Park, Tedi Guswana, Kamis (24/02/22), di Jakarta.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com