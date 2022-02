Kemenhub-Polri Siapkan Skema Baru ODOL, Simak

Jumat, 25 Februari 2022 | 06:27 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu com – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengungkapkan, Kemenhub bersama Korlantas Polri saat ini tengah berkoordinasi untuk mengatur skema baru terkait penanganan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan mengusahakan agar iklim usaha transportasi logistik tetap sekompetitif mungkin.

“Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberantas truk ODOL merujuk amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya mengatur jumlah barang yang dimuat oleh kendaraan barang harus sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI), serta pengemudi wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dimensi, daya angkut kendaraan, dan kelas yang dilaluinya,” jelas Dirjen Budi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (24/2/2022).

Dirjen Budi menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan sudah banyak, misalnya pada tahap edukasi, kampanye, dan sosialisasi. Kegiatan ini menyasar para asosiasi, penjual kendaraan logistik, juga agen pemegang merek (APM). Prioritas penanganan ODOL saat ini berubah ke arah soft power, tetapi penegakan hukum tetap dilakukan secara bertahap untuk memastikan terjaminnya aspek keselamatan.

Ia menyatakan bahwa saat ini seluruh kegiatan penanganan truk ODOL, akan berjalan secara simpatik sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif. Operasi simpatik tersebut akan difokuskan pada upaya edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengemudi, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha.

Sejak 2018, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan berbagai langkah preventif agar tidak banyak kendaraan barang yang melanggar batas muatan dan dimensi. “Apa saja tindakan preventifnya? Misalnya seperti melakukan koordinasi agar masing-masing Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 25 wilayah se Indonesia untuk mengundang dealer kendaraan truk untuk tidak membuat rancang bangun truk serta memperjual-belikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuannya, serta meminta kepada seluruh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang bertugas harus bertindak tegas agar tidak meloloskan mobil-mobil yang kelebihan muatan maupun dimensi,” jelas Dirjen Budi.

Sumber: BeritaSatu.com