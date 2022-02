Harga Emas Antam Turun Drastis Rp 19.000

Jumat, 25 Februari 2022 | 08:40 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Pulogadung pada perdagangan Jumat (25/2/2022) turun Rp 19.000 ke Rp 975.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas turun Rp 19.000 ke Rp 882.000 per gram. Emas, yang secara tradisional dilihat sebagai aset safe-haven, sempat naik 2,6% ke $1.957,46 per troy ounce. Pagi ini, harga emas Comex turun 0,64% ke US$ 1.913,9 per troy ons.

Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan ke Ukraina Kamis pagi waktu setempat setelah berbulan-bulan membangun militer di sepanjang perbatasan Ukraina. Arahan itu muncul beberapa hari setelah pemimpin Kremlin secara resmi mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Moskow di Ukraina timur.

Sedikitnya 57 orang tewas pada hari pertama serangan Rusia ke Ukraina. Seperti dilaporkan People.com, Kamis (24/2/2022), sebagian besar dari korban yang tewas tampaknya adalah tentara.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 537.500

1 gram: Rp 975.000.

5 gram: Rp 4.679.000.

10 gram: Rp 9.280.000.

25 gram: Rp 23.037.500.

50 gram: Rp 45.955.000.

100 gram: Rp 91.790.000.

250 gram: Rp 229.087.500.

500 gram: Rp 457.875.000.

1000 gram: Rp 915.600.000.

