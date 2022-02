Rupiah Pagi Ini Terapresiasi Tipis ke Rp 14.370

Jumat, 25 Februari 2022 | 09:20 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat 10 poin ke kisaran Rp 14.370 pada perdagangan pagi hari ini, Jumat (25/2/2022).

Menurut data Reuters, pada pukul 09.20 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 14.370 per dolar AS atau terapresiasi 10 poin (0,07%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.380. Transaksi rupiah hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.375-Rp 14.375 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro melemah 0,05% ke Rp 16.101,44, rupiah terhadap pound sterling melemah 0,08% ke Rp 19.248,13, rupiah terhadap yen melemah 0,11% ke Rp 124,59, rupiah terhadap dolar Australia melemah 0,06% ke Rp 10.305,44, rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,02% ke Rp 10.610,42.

