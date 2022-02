Menko Airlangga Ingin Generasi Muda Jadi Inovator Ekonomi Digital

Jumat, 25 Februari 2022 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, digitalisasi telah menawarkan cara baru dalam bekerja dan menciptakan berbagai dampak kepada masyarakat baik di desa maupun di kota. Dalam situasi ini, pemuda sebagai lokomotif perubahan diharapkan dapat menjadi agent of change, agar dapat mengoptimalisasikan transformasi ekonomi digital.

Pemerintah juga turut bergerak mendukung digitalisasi terjadi melalui berbagai upaya, mulai dari peningkatan infrastruktur di sektor 5G, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelegence (AI), hingga Cloud Computing. Hal-hal tersebut tentu dibutuhkan dan perlu dikuasai oleh masyarakat terutama para pemuda yang akan menghadapi second wave of digital economy. Beberapa sektor juga terus didorong pemerintah, termasuk di sektor pertanian (agri-tech), fintech, edutech, dan telemedicine.

"Tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dan transformasi digital yang terjadi di masyarakat baik di desa maupun di kota. Ekonomi Indonesia dan dunia tentunya akan diwarnai oleh inovasi di sektor digital ekonomi. Tentunya, ekonomi digital ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan perekonomian secara nasional,” kata Menko Airlangga dalam West Java Urban 20 Talks: Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital, Kamis (24/2/2022).

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat atas kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan Urban20 (U20) di masa Presidensi G-20 Indonesia.

"Saya juga menyambut baik topik yang diangkat yakni membahas keterkaitan antara tantangan yang dihadapi oleh perkotaan, pedesaan, dan pemuda di era digital ini,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan, digitalisasi juga mendorong pekerjaan yang inklusif, termasuk bagi pekerja informal dan memperluas jangkauan pelatihan. Selain itu, digitalisasi juga mendorong kesetaraan terhadap sumber-sumber ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dari segi kontribusi terhadap PDB, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4% dan diproyeksikan akan meningkat satu setengah kali lipat. Potensi ekonomi kreatif juga perlu untuk terus dikembangkan, sehingga ekonomi digital dapat memfasilitasi pertumbuhan dan peningkatan dari kontribusi ekonomi kreatif,” kata Menko Airlangga.

