Kawasan Industri Suryacipta Terus Berkomitmen Terapkan ESG

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri, PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta) menyadari peran pentingnya dalam mengurangi emisi karbon sebagai salah satu langkah penerapan ESG perusahaan. Di tahun 2021, Suryacipta menunjukkan komitmennya dengan menandatangani MoU dengan PT Xurya Daya Indonesia (Xurya), sebagai startup energi terbarukan dengan fokus pada jasa sewa PLTS Atap di Indonesia.

Suryacipta juga merupakan pengembang kawasan industri pertama dan satu-satunya yang menandatangani Pledge Renewable Energy Commitment pada acara Indonesia-German Renewable Energy Day 2021.

Suryacipta dan Xurya mengawali kolaborasi di tahun 2022 ini dengan instalasi PLTS Atap pada infrastruktur dan utilitas di Suryacipta City of Industry, Karawang. Instalasi ini dilakukan di area gedung perkantoran The Manor dan area komersial The Promenade, serta di area Water Treatment Plant dan Sekolah Menengah Kejuruan Suryacipta.

Eka Himawan, Managing Director Xurya Daya Indonesia mengatakan instalasi PLTS Atap ini merupakan pilot project kami yang diharapkan dapat mendorong para tenant di Suryacipta untuk mulai beralih ke energi bersih.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Xurya dan Suryacipta dalam menciptakan kawasan industri yang tidak hanya menerapkan smart system, namun juga smart environment yang salah satunya dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan energi terbarukan berbasis tenaga surya," ujar Eka dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).

