Ekonomi Digital dan Industri Hijau Indonesia Dinilai Sangat Menarik

Jumat, 25 Februari 2022 | 15:33 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank HSBC Indonesia menilai perekonomian global tahun ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Namun, perekonomian Asia mulai pulih dan Indonesia akan mendapatkan manfaat dari perkembangan new economy dan industri hijau.

Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois De Maricourt mengatakan, perekonomian dunia saat ini berada dalam the great reset. Artinya, para pembuat kebijakan dan praktisi ekonomi berkolaborasi dalam menentukan arah baru perekonomian yang sangat memperhatikan aspek berkelanjutan.

"Dalam hal ini, HSBC sudah menerapkan aspek berkelanjutan sebagai bagian dari portofolio investasi dalam mengelola risiko dan mencari peluang," kata Francois pada HSBC Wealth Outlook 2022, Jumat (25/2/2022).

BACA JUGA Menko Airlangga Ingin Generasi Muda Jadi Inovator Ekonomi Digital

HSBC Indonesia melihat outlook positif pada investasi hijau dengan metrik Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama pada sektor kendaraan listrik dan pembangkit listrik berkelanjutan.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara.

Berdasarkan data konsultan global Kearney, konsumen digital di Indonesia mencapai 219 juta pada 2021 dengan potensi ekonomi digital dalam gross merchandise value (GMV) ekonomi sebesar US$ 146 miliar pada 2024. Potensi ini akan terus meningkat mencapai US$ 316 miliar pada 2030.

BACA JUGA HSBC Luncurkan Kartu Kredit dan Debit Berbahan Daur Ulang

"Potensi ini bukan hanya dari perkotaan saja, namun sudah mulai bergeser dari kota metropolitan ke kota non-metropolitan," jelas Johnny.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily