Mandiri Tunas Finance Raih PenghargaanThe Iconomics

Jumat, 25 Februari 2022 | 17:55 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Arif Reza Fahlepi (kanan) selaku Corporate Secretary, Legal Compliance & APUPPT Division Head Mandiri Tunas Finance menerima penghargaan meraih penghargaan pada ajang 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brand Awards 2022 (Millenial’s Choice). (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Mandiri Tunas Finance (MTF) tak henti-hentinya menorehkan prestasi atas pencapaian kinerja maupun berbagai inovasi yang diciptakan. Pada tahun ini, MTF kembali meraih penghargaan pada ajang 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brand Awards 2022 (Millenial’s Choice).

Penghargaan ini diselenggarakan oleh The Iconomics yaitu sebagai Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Services 2022 Multifinance Category. Penghargaan diterima secara langsung oleh Arif Reza Fahlepi selaku Corporate Secretary, Legal Compliance & APUPPT Division Head Mandiri Tunas Finance.

BACA JUGA Mandiri Tunas Finance Rilis Obligasi Rp 1,40 Triliun

“Mewakili manajemen Mandiri Tunas Finance, saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami sebagai Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Services 2022 Multifinance Category. Semoga apresiasi ini selalu menambah semangat kami untuk berinovasi, berkontribusi untuk Indonesia serta memberikan pelayanan yang terbaik," ujar Arif Reza Fahlepi dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).

Dikatakannya salah satu komitmen MTF adalah membangun digital access dengan MTF 1 Access yang memudahkan pelanggan kami untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada The Iconomics atas apresiasi yang telah diberikan kepada Mandiri Tunas Finance serta kepada seluruh stakeholder dan shareholder yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada MTF,” tambah Arif.

BACA JUGA Maksimalkan Bakat Anak Bangsa, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Fair

Penghargaan The Iconomics diberikan sebagai bentuk dukungan kepada perusahaan-perusahaan dan pemimpin perusahaan yang terpilih, baik perusahaan jasa keuangan yang inovasi digitalnya populer di mata milenial dan perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun ekuitas brand dalam kurun waktu setahun belakangan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com