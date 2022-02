Pandemi, Merek Dituntut Lakukan Inovasi Produk

Sabtu, 26 Februari 2022 | 14:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah pandemi Covid-19 pelaku bisnis Indonesia dituntut berinovasi menciptakan produk dan layanan baru agar brand-nya tetap relavan dengan perubahan pasar. Hal itu terungkap dalam program “Product & Service of The Year 2022” yang digelar Majalah MIX belum lama ini.

"Acara ini sebagai bentuk apresiasi atau rekognisi kepada merek-merek yang berhasil melakukan inovasi dengan menghadirkan produk atau layanan terbarunya bagi konsumen Indonesia," kata Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm, Lis Hendriani dalam keterangan tertulisnya Sabtu (26/2/2022).

Lis mengatakan bagi dunia usaha, rekognisi ini diharapkan dapat mendorong brand untuk selalu relevan dengan berbagai perubahan. "Sementara dari sisi makro, inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui penciptakan demand baru,” ungkap dia.

Mayoritas inovasi yang dihadirkan oleh 20 pemenang “Product & Service of The Year 2022” untuk menjawab kebutuhan konsumen di masa pandemi. Namun ada inovasi beyond pandemi untuk menangkap pasar baru atau sebagai upaya revitalisasi merek.

Diterangkan Lis, untuk melihat inovasi pelaku bisnis selama pandemi, Majalah MIX MarComm meriset secara random sekitar 100 produk dan servis yang diluncurkan ke pasar 2 tahun terakhir (2020-2021). Entries produk dan servis baru hasil inovasi tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu Pandemic Product Innovation, Pandemic Service Innovation, Blue Ocean Product Innovation, dan Blue Ocean Service Innovation.

“Para juri melakukan evaluasi terhadap masing-masing entries berdasarkan tiga kriteria, yaitu Level of Innovation, Level of Investment, dan Level of Risk. Berdasarkan penilaian para juri tersebut,” pungkas Lis.

Dalam rangkaian awarding “Product & Service of The Year 2022”, digelar acara webinar bertema “Menyambut Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022 dengan Inovasi Produk & Service Baru” dan “The Power of Product & Service Innovation To Welcome The New Normal”

