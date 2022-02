Inovasi Teknologi, Bank DKI Raih Indonesia IT Award 2022

Minggu, 27 Februari 2022 | 22:29 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Bank DKI berhasil meraih penghargaan Indonesia IT Award 2022 atas kinerjanya dalam meningkatkan inovasi teknologi. Dalam penghargaan yang digelar secara virtual tersebut, Bank DKI menerima Gold Award pada kategori The Best IT for Bank Company (Regional Development Bank).

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2/2022).

Herry menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga Bank DKI dapat menerima penghargaan tersebut.

“Pengembangan IT yang kami lakukan dilandaskan pada dukungan Bank DKI terhadap program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan menghadirkan solusi kebutuhan layanan perbankan digital bagi masyarakat, termasuk dukungan kepada sektor UMKM," kata Herry.

Herry mengemukakan, penghargaan Indonesia IT Award 2022 diberikan kepada perusahaan yang mampu merencanakan, mengimplementasikan, memantau serta mengevaluasi dan terus memperbaiki usahanya secara strategis terkait pemanfaatan IT dalam mencapai tujuan perusahaan serta memberikan nilai tambah dan layanan bagi para pemangku kepentingannya.

Melalui JakOne Mobile, Bank DKI telah menghadirkan solusi perbankan digital bagi nasabah pengguna untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih personal, mobile dan handal mulai dari bayar bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah atau berdonasi untuk sesama hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito secara online.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga menyediakan JakCard, kartu prabayar yang selama ini sudah dipergunakan secara luas sebagai e-ticket berbagai moda transportasi layanan publik seperti TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT, hingga kereta bandara/Railink.

JakCard juga menjadi alat pembayaran utama di berbagai Kawasan Wisata yang dimiliki Pemprov. DKI Jakarta seperti Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Planetarium dan berbagai museum.

Sumber: BeritaSatu.com