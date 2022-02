Rusia Siaga Nuklir, Harga Minyak Mentah Melonjak

Senin, 28 Februari 2022 | 07:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melonjak Minggu malam (28/2/2022) setelah AS dan sekutu Barat memberlakukan sanksi terhadap bank-bank Rusia, memicu kekhawatiran bahwa pasokan energi akan terpengaruh secara tidak langsung.

Minyak mentah Brent, patokan minyak internasional, naik sebanyak 7% ke $105 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate juga naik sebanyak 7% diperdagangkan di atas $98 per barel.

Pagi ini di Asia, WTI naik 5.39% ke US$ 96,53 per barel, sementara Brent naik 5,05% ke US$ 102,88 per barel.

Kedua kontrak minyak menembus $100 pada hari Kamis untuk pertama kalinya sejak 2014 setelah Rusia menginvasi Ukraina. Namun, WTI dan Brent kembali turun pada Kamis dan Jumat setelah sanksi putaran pertama Gedung Putih tidak menargetkan sistem energi Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu (27/2/2022) memerintahkan militer untuk menetapkan status “siaga khusus” senjata nuklir – level kewaspadaan tertinggi dalam Divisi Nuklir Strategis Rusia.

Dalam pidatonya kepada para pejabat tinggi militer termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, Putin mengatakan negara-negara Barat telah melakukan “tindakan tidak bersahabat” dan menerapkan “sanksi tanpa dasar” kepada Rusia.

Sumber: CNBC.com