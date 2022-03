Dow Turun 170 Poin, Investor Pantau Invasi Rusia ke Ukraina

Selasa, 1 Maret 2022 | 05:59 WIB

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street mixed (bervariasi) pada Senin (28/2/2022) karena investor memantau perkembangan invasi Rusia ke Ukraina, termasuk serangkaian sanksi baru dari AS dan sekutunya.

Dow Jones Industrial Average turun 166,15 poin, atau sekitar 0,49%, jadi 33.892,60. S&P 500 ditutup turun 0,24% pada 4.373,94, sedangkan Nasdaq naik 0,41% menjadi 13.751,40.

Pergerakan Senin menutup Februari yang fluktuatif, dengan rata-rata utama membukukan pelemahan bulanan cukup tajam.

Perdagangan terjadi di tengah gejolak konflik Rusia dan Ukraina, di mana pasukan Rusia telah menguasai kota-kota penting termasuk ibu kota Kyiv. Sementara pejabat kedua negara mengadakan pertemuan negosiasi di dekat perbatasan Belarusia pada Senin.

"Perang pada dasarnya adalah lingkungan risk off untuk aset berisiko karena investor global beralih ke obligasi pemerintah dan safe havens lainnya," kata analis Raymond James Tavis McCourt dalam sebuah catatan.

Saham pertahanan seperti Lockheed Martin dan Northrop Grumman masing-masing naik 6,7% dan 7,9%. Saham keamanan siber juga di zona hijau yakni Crowdstrike melonjak 7,4%, membatasi kerugian Nasdaq.

Saham bank berada di bawah tekanan, dengan JPMorgan jatuh 4,2% dan Citigroup turun 4,4%.

Imbal hasil obligasi pemerintah turun tajam dengan benchmark Treasury 10-tahun di 1,83%, turun 15 basis poin. Hal ini membantu kinerja Nasdaq Composite yang padat teknologi, karena saham yang berorientasi pada pertumbuhan cenderung berkinerja lebih baik ketika suku bunga rendah. Saham Tesla menguat 7,5% pada Senin.

Pasar mata uang adalah area utama volatilitas pada Senin. Bank Sentral Rusia menaikkan lebih dua kali lipat suku bunga utamanya, menjadi 20% dari 9,5% sebagai reaksi terhadap pergerakan mata uang rubel yang jatuh 22% terhadap dolar AS.

Pada akhir pekan, AS bergabung dengan sekutu di Eropa dan Kanada melarang bank-bank utama Rusia dari sistem pesan antar bank, SWIFT. Sistem ini menghubungkan lebih dari 11.000 bank dan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara.

Selain itu, sekutu AS dan Eropa juga telah mengambil tindakan terhadap bank sentral Rusia, yang secara efektif membekukan cadangan devisa negara itu.

