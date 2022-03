Harga Minyak Naik karena Pasokan Energi RusiaTerganggu

Selasa, 1 Maret 2022 | 06:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Senin (28/2/2022) setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat memberlakukan sanksi terhadap bank-bank Rusia, sehingga memicu kekhawatiran bahwa pasokan energi akan terpengaruh secara tidak langsung.

Minyak mentah Brent, patokan minyak internasional, pada Senin pagi naik 7% jadi US$ 105 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan AS, juga bertambah 7% di atas US$ 99 per barel. Harga kemudian sedikit turun di mana WTI ditutup melemah 4,5% jadi US$ 95,72 per barel dan Brent naik 2,7% menuju US$ 100,55.

Kedua kontrak melampaui US$ 100 pada Kamis untuk pertama kalinya sejak 2014 setelah Rusia menginvasi Ukraina. Namun, lonjakan berumur pendek dengan WTI dan Brent turun sepanjang perdagangan Kamis dan Jumat setelah sanksi pertama Gedung Putih tidak menargetkan sistem energi Rusia.

Pada saat itu, para trader mengira pasar keluar dari kesulitan terkait gangguan pasokan. "Namun ada eskalasi luar biasa pada akhir pekan dan itu menempatkan risiko sehingga menaikkan harga," kata Presiden Grup Energi Rapidan, Bob McNally.

Bob menunjuk keputusan menghapus beberapa bank Rusia dari sistem pesan-antar bank global Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dan Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan pencegahan nuklirnya. “Minyak bisa mencapai US$ 110 atau US$ 115 per barel sebelum turun kembali,” katanya.

Sumber: CNBC