Emas Antam Turun Jadi Rp 977.000 Per Gram

Selasa, 1 Maret 2022 | 09:58 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (1/3/2022) mencapai Rp 977.000 per gram atau turun Rp 1.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 976.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com, hingga pukul 09.50 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 977.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 977.000 per gram.

Harga paladium melonjak pada Senin (28/2/2022) setelah Barat menjatuhkan lebih banyak sanksi ke Rusia menyusul invasinya ke Ukraina sehingga menimbulkan kekhawatiran gangguan pasokan paladium. Hal ini membuat emas sebagai safe-haven membukukan persentase kenaikan bulanan terbesar dalam 9 bulan terakhir. Paladium naik 5,1% pada US$ 2.488,20, setelah mencapai level tertinggi US$ 2.551,50. Sementara harga emas di pasar spot naik 1,4% menjadi US$ 1.914 per ons, setelah naik 2,2% di awal sesi. Emas berjangka AS menguat 1,6% menjadi US$ 1.917,10.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 460,820 juta.

250 gram: Rp 229,515 juta.

100 gram: Rp 91,912 juta.

25 gram:Rp 45,995 juta.

10 gram: Rp 9,265 juta.

5 gram: Rp 4,660 juta.

1 gram: Rp 977.000.

