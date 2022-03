Pacu Digitalisasi, Askrindo Raih Penghargaan

Selasa, 1 Maret 2022 | 16:39 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Askrindo berhasil meraih penghargaan Most Popular Digital Financial Brand in E-Claim kategori General Insurance Company dari The Iconomic. (Foto: dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai inovasi dan upaya telah dilakukan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk terus beradaptasi di era digital. Dengan melihat tuntutan-tuntutan pasar, Askrindo melakukan pengembangan khususnya di bidang IT dan Digital, dan juga memacu transformasi di era digitalisasi seperti saat ini. Askrindo terus melakukan peningkatan sistem digitalisasi untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan kepada mitra dan nasabah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

BACA JUGA Askrindo Tunjuk Direksi Baru Askrindo Syariah

Berkat inovasi yang telah dilakukannya, Askrindo meraih penghargaan dalam acara 3rd Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award 2022 sebagai Most Popular Digital Financial Brand in E-Claim kategori General Insurance Company dari The Iconomic.

Askrindo untuk ketiga kalinya berhasil meraih penghargaan dalam Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Milenials Choice Award) yang sudah diselenggarakan selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, Askrindo juga meraih penghargaan sebagai Platinum Award atau Very Excellent dengan skor 90,67 serta The Best IT for State Owned Enterprise Company, Catagory Insurance dalam ajang Indonesia Digital Marketing Award yang diselenggarakan oleh Economic Review.

BACA JUGA Sinergi BUMN, Askrindo Dukung Program Makmur

Terkait penghargaan yang di berikan Askrindo, Direktur Operasional PT Askrindo, Erwan Djoko Hermawan mengatakan, tantangan di Industri Asuransi, terutama memasuki era digitalisasi memacu persaingan dan kreativitas perusahaan asuransi di tengah pandemi Covid-19. Dengan diraihnya penghargaan digital ini, diharapkan dapat menjadi motor penggerak semangat bagi Askrindo.

"Kami sangat berterimakasih kepada para nasabah kami karena merekalah yang benar benar merasakan hal ini, ini bagian dari permulaan untuk terus memenuhi kebutuhan itu dan ke depan bisa terus lebih baik lagi sehingga para nasabah akan lebih mudah dalam menjalankan bisnis mereka dalam berhubungan dengan asuransi," ujar Erwan melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (24/02/2022).

Erwan menjelaskan, penghargaan digital ketiga kalinya ini tentunya menjadi 'cambuk' juga bagi Askrindo karena era saat ini tidak bisa lepas dari digital dan komunitas.

BACA JUGA Askrindo Tingkatkan Keterampilan Peternak Lebah Liar

"Kami akan mempertahankan apa yang telah banyak didapatkan dan serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com