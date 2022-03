Harga Minyak AS Meroket Jadi US$ 106 Tertinggi 7 Tahun

Rabu, 2 Maret 2022 | 06:26 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Selasa (1/3/2022) dengan minyak mentah acuan Amerika Serikat (AS) mencapai level tertinggi sejak Juni 2014 karena pasukan Rusia terus marangsek ibu kota Ukraina, Kiev.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), patokan AS, melonjak 11,5% menjadi US$ 106,78 per barel. Kontrak turun pada sore hari dan mengakhiri perdagangan menjadi US$ 103,41, atau naik 8,03%. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent sempat mencapai level tertinggi di US$ 107,57 per barel, tertinggi sejak Juli 2014. Namun kontrak tersebut mengakhiri perdagangan pada US$ 104,97 per barel, atau menguat 7,15%.

Harga minyak pertama kali mencapai US$ 100 pada Kamis pekan lalu ketika Rusia menginvasi Ukraina, memicu kekhawatiran gangguan pasokan dari eksportir utama Rusia, di pasar yang sudah sangat ketat.

Badan Energi Internasional (The International Energy Agency/IEA) Selasa sepakat melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan global, dalam upaya meringankan kendala pasokan.

“Situasi pasar energi sangat serius dan menuntut perhatian penuh kami,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dalam sebuah pernyataan. “Keamanan energi global berada di bawah ancaman, menempatkan ekonomi dunia dalam risiko di tengah pemulihan yang rapuh.”

Menurut badan tersebut, pelepasan 60 juta barel menyumbang 4% dari stok darurat anggota sebesar 1,5 miliar barel. Sementara AS juga akan melepaskan sekitar 30 juta barel, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Direktur Divisi Berjangka di Mizuho Securities AS Bob Yawger mencatat bahwa 60 juta barel tidak banyak berpengaruh dan tidak cukup menyerap pasokan yang hilang dari Rusia. Jumlah tersebut setara dengan 6 hari produksi Rusia, atau 12 hari ekspor Rusia. “60 juta barel tidak sebanyak itu,” katanya.

Sementara Kanada pada Senin (28/2/2022), mengatakan akan melarang impor minyak Rusia.

Menjelang invasi Rusia ke Ukraina, pasar minyak global sudah ketat. Permintaan telah bangkit, sementara pasokan tetap terbatas. OPEC dan sekutu penghasil minyaknya, termasuk Rusia, akan bertemu minggu ini untuk membahas produksi April.

Morgan Stanley menaikkan perkiraan harga minyak jangka pendek. Brent diperkirakan menembus US$ 110 pada kuartal kedua, naik dari perkiraan sebelumnya US$ 100.

Sumber: CNBC