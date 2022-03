Bursa Asia Mixed Seiring Berlanjutnya Krisis Ukraina

Rabu, 2 Maret 2022 | 09:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Rabu pagi (2/3/2022) karena berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan lonjakan harga minyak.

Nikkei 225 di Jepang turun 1,22%, sementara indeks Topix melemah 1,25%. Bursa saham Tiongkok komposit Shanghai turun 0,33% dan komponen Shenzhen tergerus 0,937%. Adapun Indeks Hang Seng Hong Kong anjok 0,49%.

Sementara Kospi Korea Selatan naik 0,15%.

BACA JUGA Harga Paladium dan Emas Naik karena Rusia Terkena Sanksi

Di tempat lain, S&P/ASX 200 Australia naik 0,34% didukung positifnya data aktivitas ekonomi di Australia naik 3,4% pada kuartal keempat dari kuartal ketiga, menurut data yang dirilis Biro Statistik negara itu. Raihan itu di atas ekspektasi jajak pendapat Reuters 3%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,16% lebih rendah.

Harga Minyak Melonjak

Harga minyak melanjutkan kenaikan pada Rabu pagi di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 3,39% menjadi US$ 108,53 per barel. Adapun minyak mentah berjangka AS WTI naik 3,65% menjadi US$ 107,18 per barel.

BACA JUGA Harga Minyak AS Meroket Jadi US$ 106 Tertinggi 7 Tahun

Harga minyak telah melonjak dalam beberapa hari terakhir karena Rusia melanjutkan serangannya di Ukraina, dengan minyak mentah berjangka AS mencapai level tertinggi dalam 7 tahun pada Selasa (1/3/2022).

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 597,65 poin menjadi 33.294,95, S&P 500 melemah 1,55% menjadi 4.306,26 dan Nasdaq Composite turun 1,59% menjadi 13.532,46.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 97,377 setelah naik dari level di bawah 97.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,01 per dolar, lebih kuat dari level di sekitar 115,6 awal pekan ini. Sementara dolar Australia berada di US$ 0,7267, memperpanjang kenaikan di awal minggu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC